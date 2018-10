Quem não gosta de levar a tradicional colinha para votar terá que contar muito com a boa memória. Afinal, na votação deste domingo os eleitores terão que escolher seis candidatos.

O eleitor precisa estar atento porque, nas eleições deste ano, a ordem de votação dos candidatos mudou. A primeira escolha será a de candidatos a deputado federal. Para definir o representante na Câmara Federal, o eleitor deve digitar quatro números, conferir o voto e apertar a tecla “Confirma”. Em seguida, o eleitor definirá quem vai representá-lo na Assembleia Legislativa estadual. Para esse cargo, o eleitor deverá digitar cinco números na urna e, novamente, confirmar seu voto.

A escolha seguinte é de senadores e neste ano o eleitor deve escolher dois candidatos, já que haverá renovação em 2/3 do Senado. Neste caso, será necessário digitar três números na urna e apertar a tecla “Confirma” para votar para a primeira vaga. Um alerta importante é que não é permitido votar duas vezes no mesmo número para senador. Se isso ocorrer, o segundo voto será anulado.

A definição do candidato a governador ocorre na sequência, com a marcação de dois números seguida do confirma. A conclusão do voto ocorre com escolha do candidato à presidência, também com a digitação de dois dígitos e a tecla confirma.

O ideal é que a colinha seja organizada na ordem de votação.