Chegou o grande dia, o grande momento! O dia de eleição! É o único momento em que o destino do país está literalmente na mão do eleitor. É o único momento, a cada quatro anos, no caso para as eleições proporcionais, que o poder de decisão está com o povo.



Muita gente já decidiu em quem votar, muita gente ainda não decidiu e muita gente não vai optar por nenhum candidato e deve votar em branco ou anular o voto. Mas uma coisa é certa, muita gente vai para a urna nos quatro cantos do país.

Pedir para votar com consciência e de acordo com a sua própria convicção é chover no molhado. Isso é um direito sagrado do cidadão. Porém, o livre arbítrio também permite que se incorra no deslize de se deixar corromper em momentos democráticos como esse. Nesse caso, a punição até vem depois, individualizada ou coletiva, sendo esta como fruto de uma escolha que venha a se revelar errada lá na frente.

As eleições de 2018 também podem ser consideradas uma das mais tensas dos últimos anos. Nunca um país esteve tão dividido e polarizado entre duas vertentes políticas. Os discursos de ódio, de ambos os lados, são notórios especialmente nas redes sociais. Posturas que fogem completamente ao perfil pacificador do brasileiro, um dos mais simpáticos e acolhedor do mundo. Nestas condições, fica difícil se posicionar publicamente. Porém, se serve de alento, o sigilo do voto garante a todos o posicionamento diante da urna eletrônica e é esse que vale.

Então, vamos desarmar os nosso espíritos e fazer valer as convicções de cada um. Vamos fazer a festa da democracia e da civilidade. Afinal de contas, precisamos voltar a unir o que a política está separando. O Brasil precisa disso, e como precisa!!!!