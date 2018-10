A euforia da criançada tem data marcada em Concórdia. Na próxima sexta-feira, dia 12 de outubro, a Rádio Aliança realiza mais uma edição do “Criança Feliz Aliança. O evento será realizado na Rua Coberta a partir das 13:30h com inúmeras atrações gratuitas. A programação vai contar com os shows de Luis Henrique Schultz, semifinalista do The Voice Kids, Gugu Gaiteiro, famoso com suas apresentações feitas na Internet, através do YouTube e Banda Nova Alegria.

As crianças também vão se divertir com vários brinquedos instalados na Rua Coberta. Haverá sorteio de brindes, distribuição de lanches, picolé, suco, algodão doce e pipoca. Personagens infantis também vão animar os participantes.

O semifinalista do The Voice Kids 2018 garante que as crianças e familiares vão gostar do show que está sendo preparado. “Vamos fazer uma festa com as crianças. Estamos preparando um repertório bem legal para agradar a todos. Vai ter sertanejo, Rock, entre outros”, adianta Luis Henrique. “Quero ver toda a criançada por lá”, convida.

O Gugu Gaiteiro também comenta que o show dele será diversificado. “Vou apresentar várias músicas, dentre elas algumas de minha autoria. Também vamos contar “causos”, histórias e fazer brincadeiras, como a do cepo de madeira, já conhecida na internet”, conta ele. “Espero que a criançada e os familiares marquem presença, vai ser muito legal e o show é para todas as idades. Já me sinto orgulhoso em fazer parte desta festa”, enfatiza o artista.

O evento:

O Criança Feliz é realizado anualmente pela Rádio Aliança, com a parceria do SESC. Esta será a 18ª edição e conta com o patrocínio de cerca de 60 empresas, apoiadores e auxílio da Polícia Militar e Bombeiros.

Natal Solidário:

A Polícia Militar de Concórdia vai realizar neste ano, a quarta edição do Natal Solidário, que consiste na arrecadação de brinquedos, que são distribuídos a crianças carentes em dezembro. Quem quiser auxiliar e fazer doação, pode levar brinquedos no dia do Criança Feliz. A Polícia terá um ponto de coleta instalado na Rua Coberta.