Uma possível tentativa de estupro foi registrada na Central de Polícia Civil de Concórdia, no início da manhã desta sexta-feira, dia cinco, em Concórdia. O caso envolve um adolescente de 16 anos e uma criança de cinco anos de idade.



Segundo apurado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o pai escutou um barulho no quarto da filha e, ao entrar no local, percebeu que o adolescente, que é seu sobrinho, estaria no quarto tocando no corpo da menina.



Conforme informações, o adolescente o pai da criança teriam entrado em luta corporal. O jovem sofreu corte na cabeça e foi levado ao Hospital São Francisco. Em seguida, ambos foram levados para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos.



(Com informações do repórter André Krüger).