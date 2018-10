Escola Deodoro conquista o título no basquetebol nos JEC

A Escola de Educação Básica Deodoro conquistou o título de campeão no Basquetebol dentro dos Jogos Estudantis de Concórdia, nos naipes masculino e feminino. As finais foram com a Escola Básica Municipal Concórdia, que ficou na segunda colocação. A disputa foi em melhor de três.



(Fonte: Ascom/Prefeitura e Concórdia)