O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, recebeu da Prefeitura de Concórdia na manhã desta quinta-feira, 4 de outubro, uma nova ambulância, adquirida por meio do Ministério da Saúde. O veículo antigo, já estava há seis anos em uso, tempo além da sua vida útil para este tipo de prestação de serviço. Estiveram presentes no ato de entrega da ambulância o prefeito, Rogério Pacheco, o secretário de Saúde, Pedro Sperandio, a diretora de saúde, Grace Simioni Menegat, o vereador Mauro Fretta, além de demais membros da equipe de governo e socorristas do SAMU.



O novo veículo, que custou aproximadamente R$180 mil, foi adquirido após solicitação da Secretaria de Saúde ao governo federal. A nova ambulância ficará à disposição do SAMU para atender aos chamados de urgência e emergência, efetuados por meio do canal 192. O prefeito, Rogério Pacheco, enfatizou a importância do veículo novo para os atendimentos, que significa mais uma ação de melhoria no sistema de saúde do município. Pacheco ainda lembrou que até o fim do ano, a Secretaria de Saúde irá receber mais duas ambulâncias e duas vans, uma renovação importante da frota de veículos da pasta.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)