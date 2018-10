A secretaria de Saúde de Concórdia estará a partir desta sexta-feira, 05, ampliando o horário de atendimento na farmácia que fornece os medicamentos disponibilizados pelo governo do estado.



A medida visa especialmente facilitar o acesso da população que reside no interior do município que vinha solicitando junto à secretaria, a possibilidade da mudança, uma vez que, na sua grande maioria, os moradores do interior optam pelo período vespertino para vir a cidade, sendo que, os que necessitam retirar os medicamentos naquele local, invariavelmente não conseguiam chegar a tempo, pois o estabelecimento fechava as 13 horas.



Com a nova determinação, a farmácia do estado funcionará das 7 às 14 h, sem fechar ao meio-dia. Segundo o secretário, Pedro Esperandio, desde que houve a mudança de endereço em abril deste ano e a unificação do local de distribuição dos medicamentos nos dois níveis (municipal e estadual), percebemos que o grau de satisfação das pessoas melhorou consideravelmente. “Tínhamos ainda pendente essa demanda referente ao atendimento aos moradores do interior que, a partir de agora, esperamos solucionar” – completa.



A farmácia do estado como é comumente chamada pelos usuários possui 2.500 pessoas cadastradas e fornece mensalmente um universo de 274 itens em remédios diversos. Diariamente passam pelo local uma média de 100 pessoas, que são atendidas por cinco servidores.

