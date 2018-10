É desconhecida a quantidade de carga de combustível que estava no caminhão tanque, que caiu da ponte sobre o rio Ariranha. A informação consta em relatório da Defesa Civil, que esteve no local. O acidente aconteceu na manhã da terça-feira, dia dois, na SC 283, entre Seara e Arvoredo.



Além da Defresa Civil, a Polícia Militar Ambiental, Insituto do Meio Ambiente-IMA e o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina estiveram no local para fazer o levantamento do impacto que esse vazamento poderia ter causado no rio. Conforme relatos, como o rio estava cheio e turbulento, ainda não dá para precisar o impacto do derramamento de óleo.



De acordo com a empresa Safra Diesel, responsável pelo caminhão, o veículo saiu da empresa com 10 mil litros de óleo e fez algumas entregas antes do acidente. Portanto, não se sabe quanto de combustível havia no caminhão, no momento do acidente.



A informação de que havia 10 mil litros de combustível no caminhão estava no boletim diário da Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, que também esteve no local para fazer o levantamento do acidente.



O motorista do caminhão, Rafael Antônio Silvana, de 37 anos, teve ferimentos leves. O caminhão era um VW 17180, placas de Chapecó.