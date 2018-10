Não é torcida. É palpite, análise! Mas pelos números do momento, a tendência é que que tenhamos segundo turno nas eleições desse ano de 2018. Além do dia sete de outubro, o brasileiro terá que voltar às urnas no dia 28, para o pleito do segundo turno. É algo inevitável!

Digo isso baseado nas pesquisas de intenção de voto que foram quase que diariamente publicadas pelos institutos, sob a encomenda de vários órgãos de imprensa ou classistas. Houve pouquíssima variação entre todas elas, o que reforça a tese de que haverá, sim, segundo turno. Na corrida para o Palácio do Planalto, isso está praticamente consolidado, ainda mais na toada em que anda o período de campanha. Para haver mudança, vai depender de algum fator ou acontecimento forte o suficiente para mudar o cenário. O que acho pouco provável de acontecer.

Conforme a última pesquisa Ibope, somam-se 17% o volume de intenções de voto em branco e indecisos, isso para Presidente da República. De antemão, eu digo que esses não serão determinantes para que haja definição do pleito já no primeiro turno. Apenas uma parte desses vai escolher o seu candidato até o domingo e não será apenas um ou dois que serão beneficiados com esses votos. Haverá uma pulverização.

Também haverá aqueles que mudam de candidato no apagar das luzes. Ou seja, define que irá votar em um, mas às vésperas da eleição acaba optando por outro. Porém, é um fenômeno que acomete uma fração mínima do eleitorado e também não trará reflexos na prática.

Se a tendência é forte para um segundo turno em nível de Brasil, o mesmo dá para se dizer da maioria dos estados. Somente em 10 unidades da federação, as pesquisas apontam que há uma grande probabilidade do governador ser eleito já neste domingo. Nos outros 16, fatalmente a eleição terá o seu desfecho lá no dia 28.

Em um desses estados está Santa Catarina. Os três primeiros colocados estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro e não dá para apontar quem estará, ou não, no segundo turno. O equilíbrio é grande!

Diante do que está sendo exposto e publicado, o segundo turno vai acontecer para Presidente da República e para o governo de vários estados. Essa é a leitura que eu faço. Porém, temos que ficar atentos aos fenômenos que, mesmo pouco prováveis a partir de agora, podem sim ocorrer na reta final de campanha para tentar mudar o cenário desenhado pelas pesquisas eleitorais. É difícil, mas pode acontecer!!