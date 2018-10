Ladrões quebram vidros e invadem mercado no interior de Concórdia

Os proprietários do Comercial Tralu, que fica em Linha São Paulo, interior de Concórdia, acordaram com o barulho de vidros quebrando, na madrugada desta quinta-feira, dia 04. Ladrões invadiram o estabelecimento e furtaram chocolates, salgadinhos, cigarros e cerca de R$ 200,00. A ação aconteceu por volta de 05h.

A proprietária, Lúcia Tragnagno, conta que os ladrões utilizaram uma pedra para quebrar o vidro do mercado. “Ouvimos o barulho, pois o mercado fica junto a nossa casa. Meu esposo queria ir averiguar, mas não deixei, porque a gente não sabia se eles estavam armados, ou não”, conta ela. “Quebraram o vidro com uma pedra e agiram muito rápido. Até perderam alguns produtos no caminho”, relata ela.

Lúcia ligou para um vizinho que é policial e uma guarnição da PM também foi acionada, mas os ladrões conseguiram fugir. “Acreditamos que eles utilizaram uma moto, ou que alguém estava aguardado eles aqui perto”, comenta a proprietária.