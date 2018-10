Oito jogos movimentaram o primeiro jogo das oitavas de final do returno na Liga Catarinense de Futsal. Apenas Piratuba e Cruzeiro fizeram valer o fator casa. Um empate foi registrado na rodada. Confira:



Em Fraiburgo, a equipe do Fraiburgo Futsal recebeu a Pinhalense e acabou derrotado pelo placar de 5 a 1. Na partida de volta, a equipe precisa vencer duas vezes para se garantir a próxima fase.



Em Lebon Régis, a equipe do AC Coração do Contestado recebeu a ADAF Saudades e saiu derrotada pelo placar de 6 a 4. A equipe do contestado terá de vencer no tempo normal e na prorrogação para seguir adiante na competição.



Em Piratuba, o Piratuba Futsal fez valer o fator casa e na companhia da sua torcida derrotou a AAPF Palmitos por 6 a 2 e agora necessita apenas de um empate para passar as quartas-de-final. Já Palmitos terá de vencer no tempo normal para provocar a prorrogação onde joga pelo empate.



Em Erval Velho, o Cruzeiro recebeu o Expressivo e se deu bem. Bateu a equipe de Xanxerê por 5 a 3 e agora está á um empate da classificação á próxima fase. Já o Expressivo terá de vencer na partida de volta para levar o jogo á prorrogação onde passa a jogar pelo empate.



Em Bom Jesus do Oeste, duelo equilibrado entre DME Bom Jesus e Catanduvas Futsal. A partida terminou em 4 a 4 e agora deixa em aberto a classificação no jogo de volta. Quem vencer fica com a vaga. Um novo empate levará a partida para a prorrogação onde o Catanduvas joga pelo empate.



Em Seara, o Seara Futsal recebeu o ADC/Curitibanos pelo placar de 4 a 2 e assim necessitará da vitória por duas vezes na partida de volta. O ADC/Curitibanos joga pelo empate no tempo normal.



Maravilha Futsal e Lages Futsal se enfrentaram em Maravilha com vitória para os visitantes. A equipe do Lages fez 6 a 4 e assim saiu na frente por uma vaga nas quarta-de-final do returno. No jogo de volta o Maravilha terá de vencer no tempo normal bem como na prorrogação para seguir adiante. O Lages joga pelo empate.



Fechando a rodada de ida dos paly-offs, o Guarany jogando em Arvoredo recebeu a AGN Capinzal e saiu derrotada pelo placar de 5 a 0. Agora, terá de reverter a vantagem no jogo de volta tendo de vencer duas vezes para seguir em frente. A equipe da AGN Capinzal está á um empate das quartas-de-final da competição.



Os jogos de volta do Estadual acontece no sábado ás 20h15min.

(Fonte: Ascom/LCF)