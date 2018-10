Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 18:50h desta quarta-feira, 03, matou uma pessoa e deixou outras duas feridas na BR-282, pouco antes da Ponte Alfredo Ítalo Remor, em Herval d´Oeste. Se envolveram na batida um caminhão carregado de tijolos, com placas de Maravilha, e uma carreta bi-trem. No caminhão uma pessoa morreu e outra foi resgatada com vida pelos bombeiros, na carreta estava apenas o motorista, que também foi resgatado com vida.

É possível que tenha faltado freio ao caminhão, que descia sentido Joaçaba, e nas proximidades da cabeceira da ponte invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta.

As pistas ficaram interditadas por aproximadamente 1:30h para os trabalhos dos bombeiros, Samu, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Instituto Médico Legal, que recolheu o corpo da vítima.

Fonte: Eder Luiz.