A famigerada e desacreditada novela “mexicana” envolvendo um dos principais cartões postais de Marcelino Ramos, a ponte rodoferroviária, ao que tudo indica está terminando. Há pouco tempo a ponte foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal de Erechim (MPF). O objetivo da ação foi fazer com que a concessionária Rumo Malha Sul S.A assumisse a responsabilidade por reparos de urgência na parte rodoviária e não apenas ferroviária. A Rumo ingressou com uma série de recursos na tentativa de reverter a decisão, por entender que ela era apenas responsável pela parte ferroviária. O Ministério Público insistiu nas argumentações e a Rumo acabou sendo condenada em todas as decisões.



A novidade no caso é que esta semana a RUMO ALL, em parceria com a ABPF, anunciou que vai fazer os reparos na ponte. De acordo com Rodrigo Dolenga, membro da Associação Brasileira de Preservação de Ferrovias, que está auxiliando nos trabalhos na região, a obra a princípio será executada em etapas, iniciando já na próxima terça-feira, dia 09. Nesta primeira etapa ela vai se estender até o dia 13 e depois será retomada de 16 a 20 de outubro. Nestes dois períodos o trânsito ficará completamente interditado para veículos. Os usuários do trecho deverão utilizar rotas alternativas, como por exemplo a balsa que faz ligação com Alto Bela Vista. Após estas duas etapas iniciais, será avaliado os próximos períodos para continuidade dos trabalhos.

O Portal de Marcelino apurou que serão substituídos dormentes danificados e todos os pranchões (assoalho) que estiveram danificados e haverá reaproveitamento de material que estiverem em bom estado. Desta vez o trabalho deverá ocorrer em toda a extensão da ponte, e não apenas num determinado trecho. O material já está chegando na base da empresa responsável em Piratuba e os funcionários já estão planejando a operação. O trânsito ficará interrompido para veículos e também para pedestres. Em razão da obra a recomendação é para que se evite o trânsito pelo local.

A obra é aguardada com muita expectativa é extremamente importante para o turismo local, principalmente em razão das proximidades do verão. Pela ponte, passam muitos dos turistas que frequentam as termas. As condições atuais de trafegabilidade são precárias.

(Fonte: Portal Marcelino Ramos)