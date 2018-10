Se o brasileiro efetivamente aprender o que é socialismo, comunismo, liberalismo e Lei Rouanet, as eleições de 2018 já terão valido a pena! Não vou cometer o pecado da generalização, título de outro comentário que fiz aqui neste espaço. Mas algumas ou a maioria das manifestações de quem é de direita ou de esquerda sobre esses assuntos é de chorar em aramaico. A maior parte externada através das redes sociais.

O bom senso, mesmo nas situações mais rotineiras, destaca que o mais prudente é abrir a boca, ou se expressar, quando tiver certeza. Ou seja, quando se domina ou se tem conhecimento mínimo sobre o assunto em questão.

Mas os dedos raivosos dos militantes de rede social faz com que muita gente fique cega a essas observações. O resultado final se resume a uma coleção de besteiras publicadas na linha do tempo.

Isso tudo é fruto da falta de senso crítico, do bom e velho ceticismo - que salva vidas e a reputação de muita gente. Falamos por falar. Doa a quem doer!

Temos preguiça de buscar o conhecimento, de tirar a prova, de confirmar a veracidade daquilo que a gente inconscientemente passa a defender conforme nossos interesses. Nesse momento, a desonestidade - com a gente e com os outros, voluntária ou involuntária - ganha um terreno fértil.

Numa breve definição, o socialismo tem sim uma relação com o comunismo. O primeiro é uma etapa para se chegar ao segundo. Este seria uma sistema organizado da sociedade que substituiria o capitalismo, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado.

O liberalismo é a doutrina baseada na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal.

Mesmo que esses dois casos sejam diferentes, eles não apresentam problemas em sua atuação popular. O que torna um pior e o outro melhor, no ponto de vista de cada um, são as pessoas que estão no comando.

Já a Lei Rouanet é um instrumento de incentivo à Cultura e está em vigor no Brasil desde 1991, quando o Presidente da República era Fernando Collor de Mello. O recurso provém de dedução do Imposto de Renda de pessoas físicas e empresas, e o modelo mais utilizado é o incentivo fiscal, em que o Governo Federal deixa de arrecadar o recurso do IR e possibilita que as empresas repassem esse valor para projetos artísticos e culturais, através de patrocínio.

Observem que essas são as principais definições desses assuntos. Bem diferente do que é dito nas redes sociais.

A informação correta existe e fazer um favor a vossa inteligência só depende de você!