Na tarde desta terça-feira (2) o piso do andar superior da ONG Selva, no município de Barracão, desabou durante uma palestra. Aproximadamente 60 pessoas ficaram feridas e foram removidas aos hospitais de São José do Ouro, Barracão, Sananduva e Passo Fundo. Todas apresentavam escoriações, suspeitas de fraturas e fraturas, principalmente em pernas e braços.

As vítimas são moradores dos municípios de Tupanci do Sul, São José do Ouro e Santo Expedito do Sul, com idades entre 20 a 70 anos. Todos participavam de uma palestra. Cerca de 100 pessoas participavam do evento, onde aproximadamente 60 sofreram a queda.

Para atender a ocorrência houve uma grande mobilização de socorristas de toda a região. Bombeiros Militares e voluntários, ambulâncias das secretarias de saúde de vários municípios e SAMU.

O local onde aconteceu o fato foi isolado e deverá ser periciado para apontar as causas do acidente. No momento, segundo as últimas informações, a grande maioria das vítimas receberam atendimentos e foram liberadas, porém algumas com fraturas de bacia, braço e pernas, continuam internadas. Os casos mais graves foram encaminhados para hospitais de Passo Fundo.

