Após um trabalho de investigação, o departamento de Divisão de Investigação Criminal, DIC de Concórdia, recuperou uma televisão de 60 polegadas que havia sido furtada em Chapecó. Ela foi localizada na terça-feira, dia 03.

De acordo com as informações apuradas, a TV estava com um morador do Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, e teria sido adquirida de forma ilegal. O equipamento foi levado à Delegacia e será devolvido ao proprietário.