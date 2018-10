Um caminhão utilizado para transporte de combustível caiu da ponte sobre o Rio Ariranha, em Linha Felipe, na SC-283 em Seara, saída para Chapecó. O acidente aconteceu por volta de 11:30h desta quarta-feira, dia 03. O motorista estava sozinho e conseguiu sair do veículo.

Os Bombeiros de Seara foram acionados e atenderam o condutor no local e em seguida o encaminharam ao Hospital de Seara com ferimentos leves em um braço e na cabeça. O caminhão, que é de uma empresa de Chapecó, está carregado com óleo diesel.

Após cair no Rio, o caminhão foi arrastado pela água, por cerca de 150 metros. Um morador próximo relatou que o motorista saiu nadando e conseguiu pedir ajuda.

O caminhão já foi suspenso por cordas para que a correnteza não o leve. Um guincho foi acionado, mas é possível que uma estrada tenha que ser aberta em meio a mata, para a retirada.

Vídeos: Fábio Bollis / Belos FM