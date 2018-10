Candidato também recebeu um exemplar do Caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai de Santa Catarina.

O candidato a governador de Santa Catarina, Jessé Pereira, do Patriotas, destaca que pretende atender os pedidos da região, caso seja eleito. Mas para isso será preciso tomar algumas medidas administrativas para garantir recursos. A afirmação foi feita em entrevista a Rádio Aliança, depois de receber o caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense.



A entrevista foi feita por telefone porque o candidato não cumpriu agenda de campanha em Concórdia. Ele alega que teve limitações financeiras, que o impediram de percorrer todas as regiões do estado para trabalhos de campanha.



Em relação ao documento da região, que também pede a revitalização da SC 283 de Concórdia a Chapecó, a implantação de uma instituição de ensino superior pública e gratuita e um hospital público, Jessé destaca que pretende atender os pedidos um por um. "Mas não posso ser irresponsável de dizer que vou fazer isso, isso e aquil. O Estado não tem dinheiro para fazer nada disso que foi solicitado", assegura. Para ele, é preciso fazer um arroxo nas contas públicas e estabelecer um pacto federativo, onde boa parte do dinheiro dos impostos que vai para Brasília, fique no estado. "Quem estiver prometendo isso e muito mais é mentira! O Estado não tem dinheiro para isso", garante, ao comentar sobre a situação financeira do Governo.



Além dessas, outras medidas visando aumentar a arrecadação, defendidas por Jessé Pereira, está o fechamento das Agências de Desenvolvimento Regionais, cujos recursos para manutenção seriam destinados para a Saúde, Educação e Segurança Pública.