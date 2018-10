Árvore caiu sobre a pista em função do grande volume de chuvas que caiu em Concórdia

A Defesa Civil e o Departamento de Trânsito de Concórdia já liberaram as duas pistas que estavam interditadas na rua Tancredo Neves, em frente à Dpaschoal Pneus. Uma árvore caiu por causa do grande volume de chuva na manhã desta quarta-feira, 3 de outubro, e deixou o tráfego de veículos, no sentido Centro/Parque de Exposições, parado por cerca de duas horas.

A Defesa Civil também está orientando para que os motoristas evitem trafegar pela Rua Senador Attilio Fontana (subida ao bairro Santa Cruz) porque há bastante água na pista. A recomendação é que se escolham trajetos mais seguros.

Volume de precipitação

Nos últimos três dias o monitoramento do Ciram/Epagri registrou em média 56 milímetros de chuva em Concórdia. A maior concentração foi nesta quarta-feira, no horário das 6h às 9h.