Quarta edição do evento em 2018 acontece neste sábado, 6 de outubro. Programação será voltada ao Dia das Crianças.

A Feira da Rua Coberta é um tradicional evento que valoriza produtores e artesãos locais, que têm a oportunidade de expor e comercializar seus trabalhos. Em sua quarta edição neste ano, a feira que acontece no próximo sábado, 6 de outubro, contará com 70 expositores e uma temática voltada ao Dia das Crianças.

As atividades iniciam às 9h e seguem até às 18h. Haverá brinquedos infláveis, algodão doce e pipoca, tudo gratuito, em comemoração ao dia da criança, celebrado no dia 12 de outubro. A feira também contará com praça de alimentação e apresentações culturais. São expostos produtos artesanais, produção agrícola familiar, flores, plantas, hortifrúti, antiguidades, artes plásticas, entre outros.

Nesta edição, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação por meio da Coordenadoria da Mulher e Secretaria de Saúde, juntamente com inúmeras entidades parceiras, farão uma mobilização em torno do Outubro Rosa, que trabalha a prevenção de câncer em mulheres. A intenção é aproveitar a estrutura e a concentração do público que, a cada edição, prestigia a Feira.

A Feira da Rua Coberta é uma realização da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Estão programadas mais duas edições até o fim deste ano, nos dias 10 de novembro e 22 de dezembro.

Confira a lista de expositores homologados (numeração de acordo com a ordem de inscrição) para esta edição da Feira da Rua Coberta.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)