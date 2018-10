A 2ª edição dos Jogos Estudantis de Concórdia começou na tarde de hoje com a modalidade de tênis de mesa disputada no Clube Concordiense de Tênis de Mesa localizado no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A modalidade atraiu seis mesatenistas das Escolas Municipais Concórdia e Santa Rita da Escola Estadual Deodoro.

Lucas Perin (Concórdia), Bruno Hoppen (Santa Rita) e Cauan Venite(Santa Rita) foram primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente.David Marques, Tainan Tedesco (Deodoro) e Pedro Ribeiro (Concórdia) foram os outros competidores.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)