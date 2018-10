AAU anuncia que não vai participar do Pan-Americano de Clubes

A Associação Atlética Universitária de Concórdia não vai mais participar dos Pan-Americano de Clubes, que seria disputado neste mês em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi confirmada através de nota, emitida na tarde da terça-feira, dia dois, para a imprensa.



Dentre os motivos apontados no documento há "os impasses que estão ocorrendo entre a Federação Internacional de Handebol e a Federação Pan-Americana de Handebol (...) e também devido à falta de um posicionamento mais contundente da Confederação Brasileira de Handebol sobre esse assunto.



Conforme a nota, assinada pelo presidente e técnico da equipe, Alexandre Schneider.



A equipe feminina de handebol da AAU – UnC Concórdia não estará participando do Campeonato Pan-Americano de Clubes, que estava agendado para este mês de outubro, na cidade de Buenos Aires/Argentina, em função de sua não realização devido aos expostos acima.



Lembramos que a vaga para este campeonato que iria reunir os melhores clubes pan-americanos, foi adquirida pela AAU – UnC Concórdia após a conquista da Liga Nacional 2017 e, infelizmente, devido a motivos políticos externos que só prejudicam e maculam nossa modalidade, nos foi tirado a possibilidade de representar nosso município, estado e país nesta competição.



Agradecemos imensamente a todos que nos auxiliaram com nossa “Ação entre Amigos”, que visou arrecadar os recursos para custear as despesas que nos levariam para esta competição e, garantimos que, os valores arrecadados serão agora destinados totalmente para os custos com a Liga Nacional 2018 e Campeonato Estadual Adulto.