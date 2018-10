Negociações foram encerradas e nos próximos dias iniciam-se as assembleias para o próximo ano.

Uma das atividades do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Concórdia e Região (Sintratuhhrc) é a negociação salarial da categoria que representa, buscando a valorização do emprego e renda para os trabalhadores.

Desde janeiro deste ano, o sindicato vinha negociando com a Associação de hotéis de Piratuba, abrangendo também os trabalhadores de Ipira. “Foram muitas reuniões, exaustivas horas de negociação. O triênio, quebra de caixa e a homologação das rescisões de contrato feita no sindicato para os associados eram itens que estavam prestes a seres retirados da pauta, mas nós conseguimos manter esses benefícios por mais um ano”, afirma o presidente do Sintratuhhrc, Jânio de Oliveira, na conclusão da negociação.

A inflação (INPC) do período somou 2,07%, e, mesmo num momento de crise, o aumento real (maior que o INPC), foi conquistado. A folha de pagamento de outubro virá com o seguinte reajuste:

• Reajuste: 4% retroativo à Janeiro (1,93% de aumento real);

• Piso salarial: R$ 1.308,32

• Triênio: 3% (sem limite de teto salarial e tempo de empresa);

• Quebra de caixa: mantido;

• Rescisões de associados serão feitas no sindicato, com a conferência adequada, evitando erros que resultam em perdas para os trabalhadores.

A Assembleia que dará início à Negociação de 2019 será realizada no dia 14 de novembro, às 15h, no Centro de Informações Turísticas (Rua Florianópolis, s/ n, Piratuba).

(Fonte: Andrieli Trindade)