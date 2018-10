Um atropelamento foi registrado no começo da tarde desta terça-feira (02) na SC-150 em Lacerdópolis. O fato ocorreu próximo ao portal de saída para Joaçaba, quando um caminhão de empresa de alimentos, com placas de Sananduva (RS), atropelou um imigrante haitiano que morreu no local.

De acordo com o condutor do caminhão, de iniciais C.P., de 48 anos, o homem teria se jogado em frente ao veículo. O motorista não apresentava sinais de embriaguez. As Polícias Militar, Civil e Rodoviária estiveram no local para fazer o atendimento. O IGP foi acionado para fazer a remoção do corpo.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)