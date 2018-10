Aumento de recursos com as sobras do duodécimos e descentralização sem ADRs

Aumento de recursos com as sobras do duodécimos e descentralização das decisões em cada região. É dessa forma que o candidato a governador de Santa Catarina, Rogério Portanova, entende que é possível atender os pleitos da região do Alto Uruguai de Santa Catarina. A exemplo dos outros candidatos, Portanova também recebeu um exemplar do caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense, elaborado pela UnC e Amauc, com sugestões de mais de 20 entidades da região.



Em entrevista via telefone, já que Portanova não fez agenda de campanha em Concórdia, Portanova entende que é possível atender os principais pleitos da região através de algumas diretrizes administrativas. Além da revitalização da SC 283, outros dois pedidos comuns das entidades foram a instalação de um hospital público regional e uma instituição de ensino superior, também pública, preferencialmente voltada para as engenharias.



Sobre esses pedidos, o candidato da Rede Sustentabilidade afirma que "tem que ter responsabilidade! Não dá para dizer que vamos cumprir com essa promessa. tem que ver o que é que nós temos dentro do orçamento para ser executado. Esse orçamento tem que ser descentralizado", afirma. Mesmo enfatizando que as decisões tem que ser descentralizadas, Portanova defende a extinção das ADRs. Para ele, as decisões devem ser tomadas de forma descentralizadas entre Governo do Estado, sociedade civil, setor produtivo e prefeitos da região.



Sobre o ensino público gratuito, o candidato da Rede afirma que deve ser discutido o aumento no repasse das sobras do duodécimo para a Educação. O duodécimo é uma parcela de recursos do orçamento do estado que é destinado para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, cujas sobras são devolvidas ao Executivo ao final de cada exercício. Para o postulante ao Palácio Barriga Verde, dessa forma haveria mais recursos para serem investidos na expansão da Udesc para outras regiões do estado.



Sobre a SC 283, Portanova reitera que é preciso discutir o assunto de forma descentralizada. "Vamos discutir a arrecadação da região e para qual área, parte dos recursos levantados através de impostos seriam investidos na própria região. Se houver o entendimento de que esse dinheiro deva ser usado para a revitalização da rodovia SC 283, então assim será feito", finaliza.