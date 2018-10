A colisão aconteceu no início da tarde na SC-355

Um grave acidente aconteceu por volta das 12:20h deste terça-feira, dia 02 na SC-355 em Jaborá, próximo ao trevo de acesso a Presidente Castello Branco. Uma carreta com placas de Água Doce e uma caminhonete com placas de Erechim, RS, bateram. Um casal estava na caminhonete. O condutor ficou preso às ferragens e apresentava ferimentos na cabeça, mas estava consciente.

Bombeiros de Catanduvas prestaram o atendimento no local. Uma equipe do SAMU de Concórdia também foi acionada.

De acordo com as informações apuradas, a caminhonete teria perdido o controle após uma curva e rodopiou, invadindo a pista contrária.

A Polícia Militar também esteve no local para orientar o trânsito e levantar informações sobre as causas do acidente.