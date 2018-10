Foi localizado na manhã desta terça-feira, dia dois, o corpo de Lotario Wilsmann, 60 anos. Ele estava nas proximidades da escola e do posto de saúde do bairro Petrópolis. O Instituto Geral de Perícias foi acionado, mas acredita-se que ele tenha comedito suicídio e a morte pode ter ocorrido ainda no fim de semana pelo avançado estado de decomposição. Um dos filhos de Lotário foi quem achou o corpo do pai.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, Lotário Wilsmann estava desaparecido desde o começo da madrugada do sábado, dia 29, quando foi visto pela última vez saindo de casa e desde então não tinha mais dado notícias.



Familiares de Lotário estiveram na Rádio Aliança durante a segunda-feira, dia primeiro, para relatar o desaparecimento e um Boletim de Ocorrência havia sido confeccionado na Central de Polícia Civil de Concórdia. Não era a primeira vez que o idoso desaparecia.

(Com informações do repórter André Krüger).