A data marcada pela alegria dos pequenos consumidores o Dia das Crianças (12/10) é aguardada com entusiasmo pelo comércio de Concórdia. De acordo com levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina a FCDL/SC e CDL Concórdia a data deve ser melhor para 75% dos consultados no Alto Uruguai Catarinense.

Ainda, quando perguntado sobre a expectativa de crescimento 40% apontaram aumento de até 5% e 35% mais de 10%. Sobre o ticket médio 45% acreditam que ficará em torno de R$51 a R$100. Na lista dos presentes mais procurados com 45% ficam os brinquedos seguidos dos eletrônicos, vestuários e acessórios.

Segundo avaliação do presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, a perspectiva é sempre de melhores resultados nos negócios. “Acreditamos na força das datas comemorativas para o bom desempenho do varejo brasileiro. Por aqui nossos empresários investem em novidades de produtos e serviços, assim como no bom atendimento para ainda fidelizar os clientes. As pessoas estão mais confiantes o que é ótimo para as vendas de qualquer setor. O levantamento demonstra essa positividade e esperamos sim encerrar o Dia das Crianças com acréscimo de até 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior”.

Em Concórdia, os consumidores encontram inúmeras opções de brinquedos com preços que variam de R$30 até R$100. As promoções, sorteio de brindes e condições de pagamento também devem atrair a atenção dos consumidores para os estabelecimentos. “A nossa campanha de prêmios com o próximo sorteio dia 26 de outubro também é uma ótima ferramenta para conquistar os clientes que buscam benefícios na hora da compra. Estamos inclusive otimistas com os resultados dos últimos três meses do ano com a proximidade do Natal e festas de fim de ano”, comenta o dirigente lojista e empresarial.

Para ampliar os resultados no sábado, dia 6, será Dia + Especial na cidade com os estabelecimentos atendendo até às 17h e na próxima quinta-feira, dia 11, véspera de Dia das Crianças atendimento diferenciado até às 22h. A proposta da entidade é trabalhar na divulgação destes horários e desta forma ajudar o comércio a se desenvolver através da ampliação do movimento nas lojas não apenas centrais como dos bairros.

O levantamento é realizado com empresas associadas com atuação no varejo nas 20 cidades catarinenses de maior IPC/ índice de potencial de consumo, e em Concórdia foram consultados 22 estabelecimentos.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)