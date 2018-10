O Corpo de Bombeiros de Seara foi acionado por volta das 20h da segunda-feira, dia 01, para combater um incêndio em uma casa na comunidade de Ariranhazinha. Durante o trajeto o caminhão ficou “preso” em uma ponte de madeira. De acordo com as informações apuradas, parte da estrutura da ponte estava com problema e cedeu. O caminhão necessitou de suporte de guincho ser removido.

Em função do fato os bombeiros utilizaram outro caminhão e outro trajeto para o atendimento da ocorrência.

A casa de aproximadamente 80 metros quadrados foi totalmente consumida pelas chamas. Não havia ninguém no imóvel.

Informações: Rádio Belos FM