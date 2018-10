Membros dos Núcleo Jovem Empresário da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) coordenaram no sábado, dia 29, mais uma ação do Programa Geração Empreendedora. A iniciativa da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) visa despertar nos jovens o interesse pelo empreendedorismo. Os trabalhos, desta vez, aconteceram no Centro Cultural. A participação dos jovens foi expressiva.

Foram repassadas informações sobre empreendedorismo e como os jovens podem se inserir neste processo. Durante o período, foram realizadas dinâmicas e discussões acerca do tema proposto. As atividades levaram os jovens a uma profunda reflexão sobre a importância de empreender e criar oportunidades de desenvolvimento.

O Programa Geração Empreendedora selecionou neste ano 25 municípios para aplicar o projeto em escolas locais. As associações indicaram voluntários que estão atuando como multiplicadores na aplicação do projeto nas escolas.O programa acontece por etapas ao longo do ano e é desenvolvido em parceria com as Associações Empresariais por meio dos empresários voluntários dos Núcleos de Jovens Empreendedores do Cejesc e dos Núcleos das Mulheres Empresárias. Em 2017 o projeto mobilizou 430 alunos de 45 escolas públicas e particulares, em 21 municípios catarinenses.

O Programa Geração Empreendedora, desenvolvido pela FACISC, tem o objetivo de despertar, estimular e orientar o desenvolvimento do espírito empreendedor e da cultura associativista junto aos estudantes de ensino médio e criar uma geração consciente, proativa e capacitada para transformar o cenário socioeconômico. A ação foi lançada em 2015.

