Galo empata no sub-15 e é superado no sub-17 pelo Catarinense

Neste sábado (29) as equipes sub-15 e sub-17 do galo entraram em campo no Estádio Domingos Machado de Lima para mais uma rodada da série A do Catarinense, a equipe infantil (sub-15) empatou em 1 a 1, já o sub-17 foi superado por 2 a 1.

Precisando somar pontos na competição ambas equipes concordienses saíram na frente, no sub-15 Richardson balançou as redes, já no sub-17 foi Eduardo que abriu o placar.



Na categoria infantil a equipe comandada pelo técnico Natan conseguiu segurar a vantagem até nos últimos minutos da partida, quando os adversários conseguiram igualar o placar após gol contra do zagueiro concordiense. Já no juvenil a equipe teve boa intensidade durante a partida mas em momento de descuido viu a equipe do sul do estado virar o placar e conquistar a vitória por 2 a 1.



A comissão técnica das equipes concordiense já iniciará a preparação para os confrontos da próxima rodada, que acontece no sábado (06) contra a equipe da Chapecoense no CT da Chapecoense, às 10h inicia a partida do sub-15 e as 11h30min a bola rola para o sub-17.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/CAC)