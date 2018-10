Um evento voltado aos cuidados do coração foi realizado no último sábado, 29 de setembro, data em que se comemorou o Dia Mundial do Coração, na Rua Coberta. Profissionais da saúde atuaram na divulgação de informações sobre doenças cardíacas, medidas de prevenção e promoção da saúde. Também foi oferecido um treinamento básico voltado ao reconhecimento e atendimento inicial de vítimas de Parada Cardiorrespiratória – PCR, além da apresentação do primeiro Desfibrilador Externo Automático - DEA público da cidade de Concórdia, doado pela Associação Beneficente Matheus Schropfer Costa - ABEMASC, que ficará instalado na própria Rua Coberta.



O evento foi promovido pela Associação Coração Seguro, que é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, com a finalidade principal de promover ações de saúde pública para melhorar o atendimento de vítimas de Parada Cardiorrespiratória em ambientes extra hospitalares. As ações realizadas pela Coração Seguro objetivam a propagação de conhecimento e a promoção de treinamentos da população em geral sobre como identificar e realizar as manobras iniciais básicas numa situação de PCR.



A programação teve a parceria da ABEMASC, que objetiva estimular a instalação de Desfibriladores Externos Automáticos (DEAs), equipamento essencial para a reversão da PCR, em pontos estratégicos da cidade de Concórdia. Por isso, fez a doação do primeiro equipamento, que ficará estrategicamente instalado na Rua Coberta, como ponto central do município. O prefeito Rogério Luciano Pacheco esteve presente no evento e recebeu em mãos o primeiro DEA público.

(Fonte: Edila Graciele Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)