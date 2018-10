Inicia nesta terça-feira, 2 de outubro, a III Semana de Agronomia do Alto Uruguai Catarinense e III Semana Acadêmica de Agronomia do IFC Concórdia. A programação acontece no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Concórdia. Durante os três dias de eventos serão realizadas palestras sobre tecnologias na agricultura, potenciais de fruticultura, manejo de solo e de pragas e produtividade de grãos.

O professor coordenador do curso de Agronomia do IFC, Rudinei Kock Exterckoter, diz que o objetivo do evento é interagir com a comunidade. A programação é gratuita e vai inicia a partir das 13h30 de terça-feira. Não é necessário se inscrever de forma antecipada.

Confira a programação

* Dia 2 de outubro

- 13h30 às 13h45: Inscrições

- 13h45 às 14h15: Abertura Oficial

- 14h15 às 15h45: Palestra “Tecnologias na Agricultura”, com o engenheiro agrônomo Gismael Francisco Perin, UFFS campus de Erechim;

- 16h às 17h: Palestra “Potencial da Fruticultura no Oeste de SC”, com o engenheiro agrônomo Fabiano Roveri Sabião, Epagri CEPAF.

* Dia 3 de outubro

- 9h às 10h30: Palestra “Estratégia de Manejo para a Conservação do Solo e da Água”, com o engenheiro agrônomo Leandro do Prado Wildner, Epagri CEPAF;

- 10h45 às 12h: Palestra “Manejo de Pragas na Era da Biotecnologia e da Agricultura Digital”, com o engenheiro agrônomo Leandro do Prado Ribeiro, Epagri CEPAF;

- 13h30 às 16h: Tarde de Campo no Parque do Tecnoeste.

* Dia 4 de outubro

- 8h30 às 10h: Palestra “Ecofisiologia da Soja Visando Altas Produtividades e Lucro do Produtor”, com o engenheiro agrônomo Alencar Júnior Zanon, da UFSM;

- 10h30 às 12h: Palestra “Manejo de Giberela e Mancha Amarela do Trigo”, com o engenheiro agrônomo Flávio Martins Santana, da Embrapa Trigo.

- 13h30 às 17h30: Minicursos.