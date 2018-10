Na manhã de hoje (segunda), na BR 282 em Joaçaba, policiais rodoviários federais apreenderam 594 quilos de camarões contrabandeados da argentina. Um homem de 31 anos foi detido.

A equipe da PRF realizava ronda, quando solicitou a parada de um GM/Vectra de Francisco Beltrão que transitava com os faróis apagados na rodovia.

Durante a abordagem do condutor, os agentes visualizaram o pneu estepe sobre um volume no banco traseiro, o que motivou uma vistoria no veículo. Dentro do carro e no porta-malas foram localizadas 33 caixas com dezoito quilos de camarões cada uma.

O produto não tinha documentação de origem e era transportado sem refrigeração. O motorista disse que pegou os crustáceos em Dionísio Cerqueira, divisa com a Argentina, e levaria para Florianópolis.

Ele foi detido e encaminhado à Polícia Federal de Chapecó, onde vai responder por contrabando. O Vectra e os camarões foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba, que fará o descarte da carga em aterro sanitário, por não ser adequada ao consumo humano.

(Fonte: Nucom/PRF)