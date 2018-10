Funcionários da prefeitura de Seara seguem internados no HSF

Os dois servidores municipais de Seara que sofreram acidente na quinta-feira, 27, seguem internados no Hospital São Francisco de Concórdia.

Ênio Bratz e Giovani de Oliveira, estão estáveis e passarão por procedimento cirúrgico neste início de semana.

Giovani que era o condutor do trator. Ele terá que fazer uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Já Ênio, que andava de carona, teve ferimentos mais graves e necessitará de duas cirurgias, uma na face e outra no braço direito.

Belos FM