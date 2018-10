Um casal foi detido e irá responder a um Termo Circunstanciado por distribuição de material irregular de campanha. O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia primeiro, em Arabutã. O fato foi atendido pela Polícia Militar, que chegou até ao casal através de denúncia anônima.



Conforme a Polícia Militar, com os dois, foram encontrados material de campanha que indicava do ex-presidente Lula como candidato à Presidencia da República. Lula está preso e impedido de concorrer neste pleito através da Lei da Ficha Limpa. Portanto, a distribuição de material com ele na condição de candidato é ilegal. O material foi recolhido e encaminhado para o Cartório Eleitoral da Comarca de Concórdia para os demais procedimentos.



Essa não é a primeira ocorrência do gênero registrada pela Justiça Eleitoral. No mês passado duas denúncias foram protocoladas no Cartório Eleitoral sobre uma suposta distribuição de material de campanha, também como ex-presidente na condição de secretário. A Justiça Eleitoral local determinou o recolhimento desse material, o que já havia sido feito pelo diretório local do PT e o arquivamento dessa denúncia.

(Com informações do repórter André Krüger).