PM localiza veículo com registro de furto no Santa Rita

A Polícia Militar de Concórdia localizou nas últimas horas um veículo com registro de furto. Trata-se de um Fiat Uno, que estava na rua São João, no Bairro Santa Rita. Conforme os registros, o veículo foi furtado durante o fim de semana quando estava estacionado defronte a residência do proprietário, na rua José Albieiro.



Conforme a PM, dentro do veículo foi encontrado um garfo adaptado para, possivelmente, ser uma chave micha, que pode ter sido utilizada para o ladrão acessar o veículo.