ra objeto de furto a motocicleta Honda CG-125 Titan, placa ILI-9367, de Boa Vista do Buricá-RS, envolvida em acidente com óbito na madrugada do último sábado, dia 29, na SC 283. A moto era pilotada por Argel Machado, 21 anos, que era morador da cidade de Chapecó, vítima fatal do acidente.



O registro de furto foi feito na manhã desta segunda-feira, dia primeiro de outubro na Central de Polícia de Concórdia.

O proprietário informou que a moto foi levada na noite da sexta-feira, dia 28, de uma casa noturna próxima a entrada para o distrito de Engenho Velho.



O acidente aconteceu na SC-283, próximo a um Motel. Conforme as informações apuradas, o condutor da moto perdeu o controle, bateu em um barranco e caiu sobre o asfalto. Um Fiat Uno com placas de Concórdia teria atropelado o motociclista em seguida.

A vítima foi identificada na manhã de domingo, dia 30.