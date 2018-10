A Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Blumenau por 3 a 0, em casa, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na noite do domingo, dia 30, em Planalto. Com o resultado, a ACF permanece na oitava colocação, com 11 pontos e ainda não venceu no returno. Só está a frente do Mafra, que está com nove pontos e o mesmo número de jogos. O próximo compromisso da ACF é contra o Joinville, em casa, no dia 10 de outubro, às 20h15.

(Com informações do repórter André Krüger)