A Prefeitura de Arabutã está executando a implantação das calçadas públicas nas imediações das escolas municipais no Bairro Nicolau Petry. As obras proporcionarão mais segurança aos alunos, professores e à comunidade em geral. Dessa forma, a Administração Municipal dá continuidade às ações para melhorar a acessibilidade dos cidadãos. Além disso, os trabalhos garantem um visual mais aprazível à cidade.

De acordo com a prefeita de Arabutã, Liane Schmitt, a colocação das calçadas é um trabalho que colabora para a melhoria da qualidade de vida da população. “É um investimento em acessibilidade e isso traz benefícios para todas as pessoas. Locais públicos sem calçadas ou com calçadas precárias oferecem riscos de acidentes”, assinala a prefeita.

A intenção do Poder Público Municipal é fomentar que todos os cidadãos invistam na colocação de calçadas em frente as suas residências, seguindo os padrões das obras que estão sendo executadas pelo Município. A Administração Municipal está à disposição para fornecer mais informações aos interessados. Se todos contribuírem será possível que os munícipes tenham uma cidade ainda mais bela e aconchegante.

A Prefeitura de Arabutã recomenda ainda que a população cuide do patrimônio público. Simples ações no dia a dia podem ser fundamentais para que a cidade tenha calçadas, praças e ruas mais preservadas e com menos necessidade de manutenção, resultando na diminuição dos gastos públicos.

(Fonte: PG Comunicação)