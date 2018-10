ACIC promove encontro com empresários do setor industrial

A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) realizou na noite de quinta-feira, dia 27, um encontro com empresários da indústria. Segundo o presidente da entidade, Márcio Zanatta, foi uma oportunidade para conversar e ouvir as demandas da classe. Durante o evento, foi notório que os empreendedores do setor industrial de Concórdia e região têm uma prioridade, que se destaca das demais - a infraestrutura.

Conforme Zanatta, é fundamental uma aproximação maior com o setor industrial. O presidente da ACIC entende que essa é uma forma de saber o que a entidade pode fazer por essa importante classe, que tem uma participação significativa para o desenvolvimento econômico da região. "Essa aproximação é essencial para que saibamos de que forma nossa entidade pode buscar meios de atender os anseios da classe industrial. Temos que valorizar esse setor, intensificando os esforços para oferecer melhores condições aos empresários", assinala.

De acordo com o presidente da ACIC, durante o encontro, ficou claro que os empreendedores da indústria clamam por melhorias profundas na área de infraestrutura. "Isso ficou evidenciado nas manifestações dos empresários. Precisamos buscar uma infraestrutura melhor para que a nossa indústria continue se desenvolvendo. Empreender no Oeste do Estado é uma tarefa muito difícil e, sem estradas bem conservadas, essa tarefa se torna ainda mais complexa", acrescenta.

Ainda sobre o tema infraestrutura, alguns empresários levantaram a necessidade de que o Governo do Estado agilize a revitalização da SC-283, ligando Concórdia a Seara e o asfaltamento da rodovia que liga Ipumirim a Vargeão. São duas vias fundamentais para o escoamento da produção regional. A SC-283 se encontra em situação precária. Trata-se de uma ligação estratégica entre os municípios do Alto Uruguai Catarinense com outras regiões produtoras. Além de proporcionar melhores condições de trafegabilidade, a revitalização irá facilitar o deslocamento dos empresários ao aeroporto de Chapecó. A pavimentação asfáltica entre Ipumirim e Vargeão também é uma reivindicação antiga e, se for atendida, se constituirá num ganho substancial o setor produtivo.

Para o vice-presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Sérgio Radin, é preciso que Concórdia resgate a capacidade de crescimento e volte a ser uma das mais importantes economias do estado. "É unindo forças que vamos conseguir fazer com que nossa cidade volte a se desenvolver. É fundamental cobrarmos da classe política para que defenda e viabilize os investimentos necessários para assegurar o nosso desenvolvimento", pontua Radin.

O diretor para Assuntos de Comércio Exterior da ACIC, Milvo Zancanaro, destaca que existem muitas oportunidades que podem ser compartilhadas entre os empresários. Conforme Zancanaro, o encontro com o setor industrial é fundamental para trocar ideias e promover ações que fomentem o crescimento e a solidificação desta atividade. "Temos um indústria muito forte na região e isso se deve ao arrojo e capacidade empreendedora de nossos empresários. Juntos, poderemos buscar alternativas para potencializar o setor industrial ainda mais", sublinha.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Márcio Zanatta, fez uma explanação sobre as principais ações que a entidade vem desenvolvendo neste momento, citando como exemplos: o Programa Cidade Segura (implantação de um sistema integrado de vigilância eletrônica), a Lei da Acessibilidade (a ACIC vem debatendo sobre o tema com o Ministério Público e outras entidades) e as discussões referentes à elaboração do diagnóstico sócio-ambiental.

A gestora executiva da ACIC, Maria de Lourdes Dal Piaz, comentou sobre o Evento HOJE, que aconteceu no Centro de Eventos e que teve a ACIC como uma das realizadoras. "Foi um evento que projetou Concórdia para todo o Estado. Nós da ACIC, tivemos a honra de participar de um acontecimento com esse nível de conteúdo e repercussão. O Evento HOJE movimentou a cidade e despertou (em todos nós) novas perspectivas e conceitos acerca do empreendedorismo", acentua.

(Fonte: PG Comunicação)