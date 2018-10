O programa Cidade Empreendedora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com o Sebrae, oferece algumas capacitações para os empreendedores de Concórdia. Desta vez, será promovida a “Oficina Sei Empreender”, um evento gratuito, com o apoio da Prefeitura de Concórdia, onde serão repassadas noções básicas de empreendedorismo, como a identificação das características empreendedoras, bem como o estabelecimento de metas e ações.



O curso ocorre no Senac/Concórdia, no dia 17 de outubro a partir das 18h30. As inscrições podem ser feitas com os Agentes de Desenvolvimento Local: Eduardo Maltauro, telefone: 991961561 ou com Simone Dartora Soster, telefone 9 99182908. A confirmação deve ser feita até o dia 15 de outubro.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)