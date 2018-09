Mulher é agredida na cabeça com barra de ferro em Concórdia

Uma mulher de 35 anos foi agredida, no Bairro Petrópolis em Concórdia, no início da tarde deste domingo, dia 30. De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários, ela apresentava um corte na cabeça.

O fato aconteceu após uma briga com o companheiro. Conforme o relato feito à PM, ele teria utilizado uma barra de ferro para agredir a mulher. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica. O estado não era grave.

Já o autor da agressão saiu do local da briga antes da chegada da Polícia Militar.