Moradores de uma residência que fica na Travessa Nicaráguas, no Bairro das Nações em Concórdia, passaram por um grande susto na manhã de domingo, dia 30. Ao fazer o famoso “teste do isqueiro”, um botijão de gás pegou fogo e por pouco a válvula não explodiu. Os Bombeiros Voluntários foram acionados para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

O fato aconteceu por volta de 11:30h. De acordo com as informações que os proprietários da casa repassaram à Rádio Aliança, o gás de cozinha teria acabado. Um dos moradores fez a troca do botijão e para verificar se havia vazamento de gás, ele utilizou o isqueiro. O resultado foi a constatação do vazamento e o incêndio. Por sorte ele conseguiu retirar o botijão de dentro da casa rapidamente e antes da chegada dos bombeiros, vizinhos auxiliaram no combate às chamas, jogando água com baldes e mangueira.

O bombeiro Anderson Correia, que atuou no combate às chamas, relata que uma tragédia poderia ter acontecido. “A válvula não estava bem fechada e ao utilizar o isqueiro, o botijão acabou incendiando. Essa prática é muito perigosa e errada. Havia risco de fogo na casa e os moradores poderiam ter se machucado”, destaca. “A casa é de madeira e ao lado têm mais algumas, também de madeira. Poderia ter causado um incêndio de grandes proporções”, ressalta Correia.

Orientação:

Além do combate às chamas e avaliação do local, os bombeiros também orientaram os moradores sobre este tipo de teste com isqueiro. “Nunca se usa fogo para saber se há vazamento, jamais se usa isqueiro. Nos casos de vazamento pode acontecer incêndio”, explica o bombeiro. “O correto para testar a válvula, é usar espuma. Basta pegar uma esponja e um pouco de detergente e água. Ao colocar a espuma sobre a válvula, ela vai mostrar se há vazamento, produzindo bolhas. Esta é a forma correta e sem perigo”, ressalta Anderson.