Depois de receber informações de que a Loja Schumann, que fica no centro da cidade, teria sido arrombada na madrugada deste domingo, dia 30, a Polícia Militar de Seara conseguiu abordar três suspeitos. Dois menores de 17 anos e um maior de idade. Eles estavam em um Corsa com placas de São Miguel do Oeste, que tinha registro de furto.

A guarnição fez buscas no carro e encontrou pneus e equipamentos de som, furtados da loja. De acordo com as informações da PM, um vidro do estabelecimento foi quebrado, para que os ladrões pudessem entrar e retirar os produtos.

Os três foram levados à Delegacia para prestar esclarecimentos.