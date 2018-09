O motociclista que perdeu a vida em um acidente na madrugada de sábado, dia 29, no Distrito de Santo Antônio, foi identificado. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou as inicias do jovem. Trata-se de A.M, de 21 anos, que seria morador da cidade de Chapecó.

O acidente aconteceu na SC-283, próximo a um Motel. Conforme as informações apuradas, o condutor da moto perdeu o controle, bateu em um barranco e caiu no asfalto. Um Fiat Uno com placas de Concórdia teria atropelado o motociclista em seguida. A moto tem placa de Boa Vista do Buricá, RS e pode ter sido furtada.

Na madrugada, os Bombeiros Voluntários foram acionados, foram ao local, mas o condutor da moto já estava sem vida. O corpo continua no IML de Concórdia, à disposição da família.