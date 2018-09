Homem é detido com maconha no Bairro São João em Itá

Um homem de iniciais J.C.S da C foi flagrado no início da tarde deste sábado, dia 29, com 15,5 gramas de maconha em Itá. Ele foi abordado na Rua Cinquenta e Oito, no Bairro São João. A Polícia Militar encontrou a droga após receber uma de denúncia, que dava conta de atitude suspeita.

Ao localizar o homem, a PM fez busca pessoal, mas não encontrou o entorpecente. Ao verificar no carro os policiais notaram os vestígios e com o auxílio do Canil de Concórdia, a maconha foi encontrada. O "triângulo" de maconha estava em um Fiat Strada.

No primeiro momento o proprietário afirmou aos policiais que não era usuário de drogas e que nem sabia da onde era o entorpecente. Porém durante as buscas, J.C. da S. confessou que comprou a maconha em Francisco Beltrão, PR. O suspeito foi enquadrado por posse de entorpecente e irá responder um Termo Circunstanciado.