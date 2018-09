Uma denuncia levou policiais do Grupamento de Operações Especiais da Brigada Militar até o esconderijo usado pela quadrilha que assaltou duas agências bancárias em Paim Filho, nesta sexta-feira(28). Uma nota da BM informou no fim da tarde que três homens que participaram a ação foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, em Erechim. Com o trio foi encontrado o revólver tomado do vigia de um dos bancos invadidos pelo grupo e o telefone celular, onde consta um arquivo de conversas do grupo sobre a ação criminosa.

Com a prisão de mais três integrantes da quadrilha, chega a cinco o número de integrantes do grupo. Veja a Nota distribuída pela Brigada Militar, sobre as prisões deste sábado(29), em Maximiliano de Almeida.

A Brigada Militar também apurou que o carro incendiado na fuga dos bandiso, um Ford KA, usava placas clonadas. As originais eram de Garopaba – SC. O veículo tinha registro de furto em Porto Alegre. A Brigada Militar não informa se depois das prisões deste sábado, as buscas foram encerradas.

“Durante patrulhamento na região de Maximiliano de Almeida referente a ocorrência de roubo a banco, a equipe recebeu o informe de um transeunte que os indivíduos envolvidos na referida ocorrência se encontravam no endereço citado, ao chegar no local um indivíduo correu para o interior de um barraco onde foi alcançado e detido(Douglas), onde em revista pessoal o mesmo portava o revólver na cintura, dentro do barraco se encontravam Maicon e Gilérme os quais foram detidos também, no barraco foi encontrado o saco com miguelitos e o celular de Douglas, Douglas informalmente disse que levou os demais autores até a região de mata e queimou o veículo, onde as demais equipes de PATRES efetuaram buscas, Maicon informou que espalhou os miguelitos nas vias de acesso e Gilérme forneceu a casa para escondê- los. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e todas as partes conduzidas a DDPA de Erechin.”

(Fonte: AU Online)