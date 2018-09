Conserto de adutora já foi concluído e recomendação é para agilizar o restabelecimento do sistema.

A Casan solicita que moradores de parte da área central de Concórdia façam economia de água para que haja o restabelecimento pleno do sistema, após o conserto de uma adutora, que rompeu na noite da sexta-feira, dia 28. O aviso foi enviado para a imprensa na tarde deste sábado, dia 29.



Conforme a nota da Casan, o rompimento da adutora, localizada na rua João Maria Oliveira, no bairro Vista Alegre, ocorrido na noite da sexta, foi consertado no fim da manhã deste sábado. Porém, o restabelecimento pleno do sistema de água pode ocorrer até a madrugada da segundaf-feira, dia primeiro.



A recomendação para economia de água, ou limitar o consumo ao essencial, é para os consumidores dos bairros Arvoredo, Colinas, Jardim, Loteamento D'Itália, Linha São Paulo, Primavera, Loteamento Vila Militar, Loteamento Zanini, Vista Alegre, Bela Vista, Bom Pastor, Vila União e rodovia Caetano Chiuchetta.