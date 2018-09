Fato aconteceu no começo desta madrugada, no bairro Santa Rita.

Duas pessoas foram detidas no começo da madrugada deste sábado, dia 29, por suspeita de tráfico de drogas, em Concórdia. O fato aconteceu por volta da 00h10 minutos, no bairro Santa Rita. Foram detidos um homem e um adolescente. Com eles, foram recolhidas 84,2 gramas de substância análoga ao crack.



A guarnção da Polícia Militar chegou até ao caso através de trabalho de monitoramento naquela região, uma vez que houve denúncia de que um suspeito estaria andando armado no bairro Santa Rita. Foi presenciada a atitude suspeita de tráfico de drogas e o veículo em que os dois estavam foi abordado e passou por revita.



Além do entorpecente, foi achado um canivete e R$ 5 em espécie com o maior de idade. Conforme a PM, o maior de idade teria tentado se livrar do pacote de drogas, porém não conseguiu. O adolescente teria tentado assumir a propriedade do entorpecente, na ocasião.



Diante dos fatos, ambos foram levados para a Central de Polícia Civil.